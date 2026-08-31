अलीगढ़: डीएस कॉलेज में स्थापित केंद्र जल्द बताएगा मौसम का हाल, हर 10 मिनट में मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी

अब अलीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के मौसम का हाल जानने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। डीएस कॉलेज में इसरो के तहत स्थापित मौसम केंद्र जल्द ही मौसम का हाल बताएगा। शहर और आसपास के क्षेत्रों के मौसम की तात्कालिक स्थिति और पूर्वानुमान की जानकारी हर 10 मिनट में उपलब्ध होगी।

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जनवरी 2026 में मौसम केंद्र के उपकरण भूगोल विभाग की छत पर स्थापित कर दिए गए हैं और जल्द ही इसे नियमित रूप से शुरू किया जाएगा। मौसम केंद्र भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के नेटवर्क से सीधे जुड़ेगा और इसका डेटा ऑनलाइन उपलब्ध होगा।कॉलेज के प्राचार्य प्रो. मुकेश कुमार भारद्वाज ने बताया कि केंद्र से तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा की गति और दिशा समेत प्रमुख मौसम संकेतकों की सटीक जानकारी मिलेगी। सभी उपकरणों की स्थापना पूरी हो चुकी है। मौसम केंद्र विद्यार्थियों के लिए भी खासा उपयोगी साबित होगा। भूगोल और मौसम विज्ञान से जुड़े विद्यार्थी किताबों में पढ़े आंकड़ों को अब वास्तविक समय के डेटा से समझ सकेंगे।