फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   miscreants fed chicken meat to the dogs

अलीगढ़: रात एक बजे नकाबपोश बदमाशों ने कुत्तों को खिलाया मुर्गे का गोश्त, कामयाब नहीं हो सकी चोरी की कोशिश

Mon, 31 Aug 2026 02:16 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Mon, 31 Aug 2026 02:16 PM IST
सार

बदमाशों की मंशा थी कि कुत्ता भौंके नहीं और वे आसानी से चोरी कर सकें, लेकिन उनकी यह तरकीब कामयाब नहीं हो सकी। संदिग्धों की आहट से स्थानीय लोग जाग गए। लोगों के शोर मचाने पर चारों नकाबपोश बदमाश मौके से भाग निकले।

विज्ञापन
miscreants fed chicken meat to the dogs
गोश्त खाते कुत्ते - फोटो : वीडियो ग्रैब

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अलीगढ़ में थाना गांधी पार्क क्षेत्र के कमालपुर बाईपास स्थित वैष्णवी हॉस्पिटल के सामने शनिवार रात करीब एक बजे चोरी की नीयत से पहुंचे चार नकाबपोश बदमाशों ने कुत्ते को मुर्गे का गोश्त खिलाकर शांत करने की कोशिश की। बदमाशों की मंशा थी कि कुत्ता भौंके नहीं और वे आसानी से चोरी कर सकें, लेकिन उनकी यह तरकीब कामयाब नहीं हो सकी।

विज्ञापन


संदिग्धों की आहट से स्थानीय लोग जाग गए। लोगों के शोर मचाने पर चारों नकाबपोश बदमाश मौके से भाग निकले। स्थानीय लोगों के मुताबिक इसी स्थान पर पहले भी दो बार चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। लगातार हो रही घटनाओं से लोगों में चिंता है। उन्होंने पुलिस से क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने और संदिग्ध लोगों पर नजर रखने की मांग की है।
विज्ञापन


सीओ बन्ना देवी धनंजय सिंह ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जाएगी। फुटेज के आधार पर नकाबपोशों की पहचान कर उनकी धरपकड़ की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed