Aligarh News: ट्रैक्टर-ट्रॉली से कुचलकर दो मासूम बहनों की मौत, चालक गिरफ्तार

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गांव लहास्की के कैलाश चंद्र ने बताया कि वह रोजाना की तरह खेत पर गया था। दोपहर को उसके बड़े भाई लखपति सिंह खाना लेकर खेत पर आए तो उनके साथ उनकी दोनों बेटियां निधि (8) और निक्की (6) भी ताऊ के साथ खेत पर आ गईं थीं।पिता के खाना खाने के दौरान वह उसके पास ही खेलती रहीं। कैलाश के खाना खाने के बाद तीनों घर लौट रहे थे, तभी सैफपुर की ओर से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी।तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर लगते ही लखपति सिंह सड़क किनारे खेत में जा गिरे, जबकि दोनों बच्चियां ट्रॉली के पहिए के नीचे आ गईं और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। लखपति सिंह को मामूली चोटें आईं। हादसे के बाद मौके से भाग रहे ट्रैक्टर चालक को लोगों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर क्षेत्राधिकारी गर्वित सिंह, थाना प्रभारी हेमंत मावी मौके पहुंच गए। उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।सीओ ने बताया बताया है कि लखपति सिंह ने चालक के खिलाफ तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की जा रही है।