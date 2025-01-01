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Aligarh News: शादीपुर मार्ग पर आमने-सामने भिड़ीं दो बाइकें, चार घायल

Sat, 07 Nov 2026 01:06 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:06 AM IST
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Two motorcycles collide head-on on Shadipur Road; four injured
हादसे में घायल सुरेंद्र।  - फोटो : samvad
शादीपुर जाने वाले मार्ग पर शुक्रवार शाम दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार चार लोग घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को छर्रा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है।
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कस्बे के राजकुमार शाम को शादीपुर निवासी अभिषेक कुमार की बाइक से अपने साथी अनिल कुमार के साथ गंगीरी चौराहे की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से बाइक पर आ रहे नानक और सुरेंद्र से उनकी बाइक भिड़ गई। नानक की पत्नी भी उनके साथ थीं। वे चंदनपुर गांव से अलीगढ़ दवा लेकर लौट रहे थे। हादसे में राजकुमार और अनिल के साथ नानक व सुरेंद्र घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सभी घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है।
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