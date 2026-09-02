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Aligarh News: युवती के खिलाफ गलत अफवाह फैलाने पर दो पक्ष भिड़े

Wed, 02 Sep 2026 02:32 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:32 AM IST
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Two groups clashed over the spreading of false rumors against a young woman
कोतवाली के गांव जामनका में मंगलवार की देर रात करीब नौ बजे युवती के खिलाफ गलत अफवाह फैलाने वालों से शिकायत करने गए परिजनों की आरोपी पक्ष से कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों की ओर पथराव होने लगा और लाठी-डंडों से हमले किए गए। गांव में तनाव को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस तैनात कर दी गई है।
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पुलिस ने बताया कि एक पक्ष से चार लोग तो दूसरे पक्ष से तीन लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस बुलाकर सभी घायलों को सीएचसी भिजवाया, जहां पर देर रात सभी घायलों का उपचार चल रहा था। दोनों पक्ष के घायलों में एक-एक घायल की हालत गंभीर बनी हुई है।
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- युवती को लेकर गलत अफवाह फैलाने को लेकर गांव जामनका में दो पक्षों में मारपीट हुई है। दोनों पक्ष के कुछ लोग घायल हुए हैं। तहरीर मिलने पर दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। - महेश कुमार, सीओ गभाना
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