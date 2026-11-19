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गांव निवासी रामवती देवी पत्नी दिवंगत चंद्रभान सिंह के अनुसार उनके प्लॉट को लेकर गांव के एक व्यक्ति से अतरौली न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। बुधवार को दोपहर बाद करीब तीन बजे विपक्षी प्लॉट में मिट्टी का भराव करने लगे। उन्होंने विरोध किया तो आरोपी गालियां देने लगे। विरोध करने पर उनके साथ ही बेटी नितेश कुमारी को आरोपियों ने लाठी-डंडों से पीटकर लहूलुहान कर दिया।रामवती देवी ने बताया कि जिस समय आरोपियों ने पीटा, उनकी बेटी नितेश कुमारी की हल्दी लगाने की रस्म चल रही थी। उसकी 20 नवंबर को सगाई होनी है। हाथों में लगी हल्दी और शरीर से बहते खून के साथ नितेश थाने पहुंची। थाना प्रभारी मोनू कुमार ने बताया कि घायल मां-बेटी को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया है। तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।