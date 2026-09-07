Aligarh News: आज से अलीगढ़ से कानपुर जाना होगा आसान

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उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ शिवम शर्मा ने बताया कि विशेष ट्रेनों के संचालन से दिल्ली और कानपुर के बीच रोजाना की यात्रा अधिक सुगम होगी। कानपुर उत्तर प्रदेश का बड़ा औद्योगिक केंद्र होने के कारण व्यापारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। दिल्ली से कच्चा माल और अन्य सामान लाने-ले जाने के साथ ही व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है। गाड़ी संख्या 02456 नई दिल्ली-कानपुर सेंट्रल आरक्षित विशेष सुपरफास्ट एक्सप्रेस का संचालन 07 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को किया जाएगा।ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 07:45 बजे रवाना होकर अलीगढ़ में सुबह 09:52 बजे, इटावा में 11:55 बजे पहुंचेगी और दोपहर 1:15 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 02455 कानपुर सेंट्रल-नई दिल्ली आरक्षित विशेष सुपरफास्ट एक्सप्रेस कानपुर से दोपहर 03 बजे रवाना होगी। यह इटावा में शाम 4:20 बजे और अलीगढ़ में शाम 6:15 बजे पहुंचेगी, जबकि रात 8:20 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।