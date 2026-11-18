Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 02:54 AM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 02:54 AM IST
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जयंती :
खिरनी गेट : राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में गुरु तेग बहादुर की जयंती पर कार्यक्रम सुबह 10 बजे।
कुश्ती :
शक्ति नगर : सैयद बाबा वाली गली में कुश्ती दोपहर 3 बजे।
बैठक :
मथुरा रोड : खाटू श्याम मंदिर में श्याम जन्मोत्सव की तैयारियों के लिए बैठक दोपहर 1 बजे।
धरना :
एलमपुर : जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ का धरना दोपहर 12 बजे।
प्रदर्शनी :
नौरंगाबाद : रतन प्रेम डीएवी कन्या इंटर कॉलेज में जिला विज्ञान क्लब की ओर से प्रदर्शनी सुबह 10 बजे।
किसान दिवस :
रामघाट रोड : विकास भवन के सभागार में किसान दिवस का आयोजन सुबह 11 बजे।
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खिरनी गेट : राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में गुरु तेग बहादुर की जयंती पर कार्यक्रम सुबह 10 बजे।
कुश्ती :
शक्ति नगर : सैयद बाबा वाली गली में कुश्ती दोपहर 3 बजे।
बैठक :
मथुरा रोड : खाटू श्याम मंदिर में श्याम जन्मोत्सव की तैयारियों के लिए बैठक दोपहर 1 बजे।
धरना :
एलमपुर : जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ का धरना दोपहर 12 बजे।
प्रदर्शनी :
नौरंगाबाद : रतन प्रेम डीएवी कन्या इंटर कॉलेज में जिला विज्ञान क्लब की ओर से प्रदर्शनी सुबह 10 बजे।
किसान दिवस :
रामघाट रोड : विकास भवन के सभागार में किसान दिवस का आयोजन सुबह 11 बजे।