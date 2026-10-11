Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 03:12 AM IST
Updated Sun, 11 Oct 2026 03:12 AM IST
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बैठक :
अचल ताल : आर्य समाज मंदिर के सामने महर्षि वाल्मीकि महोत्सव मेला समिति की बैठक दोपहर 2:30 बजे।
भजन संध्या :
नौरंगाबाद : बीदास कंपाउंड में नवरात्र फलाहार समिति की ओर से भजन संध्या शाम 4 बजे।
महालक्ष्मी पूजन :
रसलगंज : अग्रसेन चौक पर अग्रवाल युवा संगठन की ओर से महालक्ष्मी पूजन और भजन संध्या शाम 7 बजे।
बैठक :
नौरंगाबाद : गोपी मिल कंपाउंड अग्रवाल धर्मशाला में दुर्गा महारानी नौरंगाबाद छावनी मेला आयोजन समिति की बैठक शाम 5 बजे।
रामलीला महोत्सव :
नौरंगाबाद : टीकाराम कॉलोनी में रामलीला महोत्सव शाम 7:00 बजे
भमोला : आदर्श रामलीला महोत्सव में राम वनगमन लीला का मंचन शाम 7 बजे।
श्रीकृष्ण लीला :
सासनी गेट : चिरंजी लाल कन्या इंटर कॉलेज में श्रीकृष्ण लीला महोत्सव शाम 7 बजे।
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अचल ताल : आर्य समाज मंदिर के सामने महर्षि वाल्मीकि महोत्सव मेला समिति की बैठक दोपहर 2:30 बजे।
भजन संध्या :
नौरंगाबाद : बीदास कंपाउंड में नवरात्र फलाहार समिति की ओर से भजन संध्या शाम 4 बजे।
महालक्ष्मी पूजन :
रसलगंज : अग्रसेन चौक पर अग्रवाल युवा संगठन की ओर से महालक्ष्मी पूजन और भजन संध्या शाम 7 बजे।
बैठक :
नौरंगाबाद : गोपी मिल कंपाउंड अग्रवाल धर्मशाला में दुर्गा महारानी नौरंगाबाद छावनी मेला आयोजन समिति की बैठक शाम 5 बजे।
रामलीला महोत्सव :
नौरंगाबाद : टीकाराम कॉलोनी में रामलीला महोत्सव शाम 7:00 बजे
भमोला : आदर्श रामलीला महोत्सव में राम वनगमन लीला का मंचन शाम 7 बजे।
श्रीकृष्ण लीला :
सासनी गेट : चिरंजी लाल कन्या इंटर कॉलेज में श्रीकृष्ण लीला महोत्सव शाम 7 बजे।