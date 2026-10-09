Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 03:18 AM IST
Updated Fri, 09 Oct 2026 03:18 AM IST
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क्रिकेट टूर्नामेंट :
डीएस कॉलेज : वार्ष्णेय युवा संगठन की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन सुबह 7 बजे।
रठगांव : हमजाह क्रिकेट एकेडमी के ग्राउंड पर क्रिकेट टूर्नामेंट दोपहर 2.30 बजे।
भागवत कथा :
रामघाट रोड : विक्रम कॉलोनी पार्क में पितृ शांति महायज्ञ एवं भागवत कथा दोपहर 3 बजे।
रामलीला महोत्सव :
रामलीला मैदान : रामलीला महोत्सव समिति की ओर से रामलीला में राम सीता विवाह का मंचन शाम 8 बजे।
नौरंगाबाद : टीकाराम कॉलोनी शिव मंदिर में राजा दशरथ संवाद का मंचन शाम 7 बजे।
भमोला : आदर्श रामलीला महोत्सव में राम बरात का आयोजन शाम 7 बजे।
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डीएस कॉलेज : वार्ष्णेय युवा संगठन की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन सुबह 7 बजे।
रठगांव : हमजाह क्रिकेट एकेडमी के ग्राउंड पर क्रिकेट टूर्नामेंट दोपहर 2.30 बजे।
भागवत कथा :
रामघाट रोड : विक्रम कॉलोनी पार्क में पितृ शांति महायज्ञ एवं भागवत कथा दोपहर 3 बजे।
रामलीला महोत्सव :
रामलीला मैदान : रामलीला महोत्सव समिति की ओर से रामलीला में राम सीता विवाह का मंचन शाम 8 बजे।
नौरंगाबाद : टीकाराम कॉलोनी शिव मंदिर में राजा दशरथ संवाद का मंचन शाम 7 बजे।
भमोला : आदर्श रामलीला महोत्सव में राम बरात का आयोजन शाम 7 बजे।