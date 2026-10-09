Aligarh News: शहर में आज

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डीएस कॉलेज : वार्ष्णेय युवा संगठन की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन सुबह 7 बजे।

रठगांव : हमजाह क्रिकेट एकेडमी के ग्राउंड पर क्रिकेट टूर्नामेंट दोपहर 2.30 बजे।

भागवत कथा :

रामघाट रोड : विक्रम कॉलोनी पार्क में पितृ शांति महायज्ञ एवं भागवत कथा दोपहर 3 बजे।

रामलीला महोत्सव :







रामलीला मैदान : रामलीला महोत्सव समिति की ओर से रामलीला में राम सीता विवाह का मंचन शाम 8 बजे।







नौरंगाबाद : टीकाराम कॉलोनी शिव मंदिर में राजा दशरथ संवाद का मंचन शाम 7 बजे।







भमोला : आदर्श रामलीला महोत्सव में राम बरात का आयोजन शाम 7 बजे।

क्रिकेट टूर्नामेंट :