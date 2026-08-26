Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:56 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:56 AM IST
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भागवत कथा :
धनीपुर मंडी : शिव मंदिर में श्रीराम कथा के विश्राम पर हवन दोपहर 2 बजे।
सलूना पर्व :
खिरनी गेट : श्री लख्मीचंद पांड्या खंडेलवाल दिगंबर जैन ट्रस्ट की ओर से रक्षाबंधन सलूना पर्व का आयोजन दोपहर 12 बजे।
जुलूस-ए-मुहम्मदी :
केला नगर : जुलूस ए-मुहम्मदी का आयोजन सुबह 9 बजे।
जलसा :
एएमयू : कैनेडी हॉल में ईदमिलादुन्नबी पर जलसा सुबह 10 बजे।
प्रदर्शनी :
एएमयू : मोहम्मद साहब से जुड़ी पुस्तकों की प्रदर्शनी सुबह 10 बजे।
बैठक :
आगरा रोड : होटल गोल्डन लीफ में अलीगढ़ आयरन एंड स्टील एसोसिएशन की बैठक दोपहर 1 बजे।
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धनीपुर मंडी : शिव मंदिर में श्रीराम कथा के विश्राम पर हवन दोपहर 2 बजे।
सलूना पर्व :
खिरनी गेट : श्री लख्मीचंद पांड्या खंडेलवाल दिगंबर जैन ट्रस्ट की ओर से रक्षाबंधन सलूना पर्व का आयोजन दोपहर 12 बजे।
जुलूस-ए-मुहम्मदी :
केला नगर : जुलूस ए-मुहम्मदी का आयोजन सुबह 9 बजे।
जलसा :
एएमयू : कैनेडी हॉल में ईदमिलादुन्नबी पर जलसा सुबह 10 बजे।
प्रदर्शनी :
एएमयू : मोहम्मद साहब से जुड़ी पुस्तकों की प्रदर्शनी सुबह 10 बजे।
बैठक :
आगरा रोड : होटल गोल्डन लीफ में अलीगढ़ आयरन एंड स्टील एसोसिएशन की बैठक दोपहर 1 बजे।