Aligarh News: शहर में आज

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धनीपुर मंडी : शिव मंदिर में श्रीराम कथा के विश्राम पर हवन दोपहर 2 बजे।

सलूना पर्व :

खिरनी गेट : श्री लख्मीचंद पांड्या खंडेलवाल दिगंबर जैन ट्रस्ट की ओर से रक्षाबंधन सलूना पर्व का आयोजन दोपहर 12 बजे।

जुलूस-ए-मुहम्मदी :

केला नगर : जुलूस ए-मुहम्मदी का आयोजन सुबह 9 बजे।

जलसा :

एएमयू : कैनेडी हॉल में ईदमिलादुन्नबी पर जलसा सुबह 10 बजे।

प्रदर्शनी :

एएमयू : मोहम्मद साहब से जुड़ी पुस्तकों की प्रदर्शनी सुबह 10 बजे।

बैठक :

आगरा रोड : होटल गोल्डन लीफ में अलीगढ़ आयरन एंड स्टील एसोसिएशन की बैठक दोपहर 1 बजे।

भागवत कथा :