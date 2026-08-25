फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   A woman committed suicide by hanging in Barla

अलीगढ़: महिला ने फंदा लगाकर की खुदखुशी, परिजनों ने थाने पर किया हंगामा, लगाया गला दबाकर हत्या का आरोप

Tue, 25 Aug 2026 10:11 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Tue, 25 Aug 2026 10:11 PM IST
सार

आरोप है कि शादी के बाद से ही अरविंद व उसके परिजन दो लाख रुपये की अतिरिक्त मांग करते रहते थे। आरोप है कि पति अरविंद, देवर अजय, ससुर बिजेंद्र सिंह व सास रामढकेली ने मिलकर बहन की गला दबाकर हत्या कर दी है।

विज्ञापन
A woman committed suicide by hanging in Barla
थाने पर हंगामा, मृतका अनीता का फाइल फोटो - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बरला के गांव अलहदादपुर में सोमवार की रात को महिला ने कमरा बंद कर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। दूसरे दिन मंगलवार को पोस्टमॉर्टम होने के बाद मायके वालों ने शव को थाना के सामने रखकर हंगामा किया।

विज्ञापन


इंस्पेक्टर सरिता सिंह ने बताया कि पहले तो मायके वालों को समझाया, लेकिन वह कुछ समझने के लिए तैयार नहीं थे। बाद में सीओ संजय त्यागी ने पहुंचकर मायके वालों को समझाकर शांत कराया और रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। मृतका के भाई रामपाल सिंह निवासी गांव रामपुर ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि बहन अनीता की शादी गांव अलहदादपुर निवासी अरविंद के साथ चार साल पहले की थी। 
विज्ञापन


आरोप है कि शादी के बाद से ही अरविंद व उसके परिजन दो लाख रुपये की अतिरिक्त मांग करते रहते थे। आरोप है कि पति अरविंद, देवर अजय, ससुर बिजेंद्र सिंह व सास रामढकेली ने मिलकर बहन की गला दबाकर हत्या कर दी है। सीओ संजय त्यागी ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए चार टीमें गठित कर दी गई हैं। मृतका ने अपने पीछे एक बेटा आरव व बेटी गुड़िया को रोते-बिलखते छोड़ा है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed