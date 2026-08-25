खेत से थाली तक: हर पड़ाव पर बढ़ता भाव, कर और कमीशन की भट्ठी में पक रहीं सब्जियां

खेत से धनीपुर मंडी पहुंचते-पहुंचते ही सब्जियों की कीमत पर कर और कमीशन का बोझ चढ़ जाता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सात सब्जियों पर मंडी शुल्क, विकास सेस, आढ़त कमीशन और तौलाई का खर्च जुड़ने से इनकी कीमत करीब 4.5 फीसदी बढ़ जाती है। इनमें आलू, प्याज, टमाटर, अदरक, नींबू, मिर्च और लहसुन शामिल हैं। मंडी से बाजार तक पहुंचने में भाड़ा और फुटकर दुकानदार का मुनाफा जुड़ने के बाद इनका भाव और बढ़ जाता है।

विज्ञापन

इन सात अधिसूचित सब्जियों पर एक फीसदी मंडी शुल्क, आधा फीसदी विकास सेस और तीन फीसदी आढ़त कमीशन लिया जाता है। इसके अलावा तौलाई का खर्च भी जुड़ता है। यानी मंडी स्तर पर ही सब्जी की कीमत पर 4.5 फीसदी शुल्क-कमीशन का बोझ पड़ जाता है। इसके बाद भाड़ा और फुटकर विक्रेता का मार्जिन जुड़ने से ग्राहक तक पहुंचते-पहुंचते कीमत और बढ़ जाती है।अन्य सब्जियों पर मंडी शुल्क और विकास सेस लागू नहीं होता। इन पर आढ़त कमीशन और तौलाई का खर्च ही लिया जाता है। हालांकि बरसात में सब्जियों के जल्दी खराब होने से भी बाजार में दाम बढ़ रहे हैं। भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण खराब होने वाली सब्जियों का नुकसान भी कीमत में जुड़ जाता है। धनीपुर मंडी में रोजाना करीब 160 टन सब्जियों का कारोबार होता है। इसमें आधे से अधिक हिस्सा आलू, प्याज और टमाटर का है। इनकी मांग सबसे अधिक होने के कारण कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर लोगों की रसोई के बजट पर पड़ रहा है।