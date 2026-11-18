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घटना 14 नवंबर को शुरू हुई। बिजौना निवासी गौरव के खेत में गोलू की गाय घुसकर चारा खा रही थी। गौरव के अनुसार उन्होंने गाय को बांधकर रखने के लिए कहा था, जिस पर कहासुनी हुई। इसके बाद रविवार की सुबह करीब सात बजे वह अपने घेर में पशुओं का गोबर डाल रहे थे तभी गोलू,अंकित, अरुण, जयवीर, विपुल ने वहां आकर फायरिंग की। दाहिने हाथ को छूते हुए गोली निकल गई।वहां से भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई। घटना के दौरान तमंचे से फायरिंग करने का वीडियो किसी ने बना लिया था जो वायरल हो गया। मामले में आरोपी गोलू ,अंकित और अरुण को पुलिस ने जिरौली रोड से गिरफ्तार कर किया। उनके पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद भी बरामद हुआ। थाना प्रभारी निरीक्षक शशि कुमार ने बताया कि अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।