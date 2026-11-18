Aligarh News: बिजौना में युवक पर फायरिंग करने में तीन आरोपी गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़ Updated Wed, 18 Nov 2026 01:13 AM IST
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गभाना। बिजौना गांव में अपने घेर में पशुओं का गोबर डाल रहे युवक पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने के मामले में तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अदालत के आदेश पर तीनों को जेल भेज दिया गया है। तमंचे से फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
घटना 14 नवंबर को शुरू हुई। बिजौना निवासी गौरव के खेत में गोलू की गाय घुसकर चारा खा रही थी। गौरव के अनुसार उन्होंने गाय को बांधकर रखने के लिए कहा था, जिस पर कहासुनी हुई। इसके बाद रविवार की सुबह करीब सात बजे वह अपने घेर में पशुओं का गोबर डाल रहे थे तभी गोलू,अंकित, अरुण, जयवीर, विपुल ने वहां आकर फायरिंग की। दाहिने हाथ को छूते हुए गोली निकल गई।
वहां से भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई। घटना के दौरान तमंचे से फायरिंग करने का वीडियो किसी ने बना लिया था जो वायरल हो गया। मामले में आरोपी गोलू ,अंकित और अरुण को पुलिस ने जिरौली रोड से गिरफ्तार कर किया। उनके पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद भी बरामद हुआ। थाना प्रभारी निरीक्षक शशि कुमार ने बताया कि अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
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घटना 14 नवंबर को शुरू हुई। बिजौना निवासी गौरव के खेत में गोलू की गाय घुसकर चारा खा रही थी। गौरव के अनुसार उन्होंने गाय को बांधकर रखने के लिए कहा था, जिस पर कहासुनी हुई। इसके बाद रविवार की सुबह करीब सात बजे वह अपने घेर में पशुओं का गोबर डाल रहे थे तभी गोलू,अंकित, अरुण, जयवीर, विपुल ने वहां आकर फायरिंग की। दाहिने हाथ को छूते हुए गोली निकल गई।
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वहां से भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई। घटना के दौरान तमंचे से फायरिंग करने का वीडियो किसी ने बना लिया था जो वायरल हो गया। मामले में आरोपी गोलू ,अंकित और अरुण को पुलिस ने जिरौली रोड से गिरफ्तार कर किया। उनके पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद भी बरामद हुआ। थाना प्रभारी निरीक्षक शशि कुमार ने बताया कि अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
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