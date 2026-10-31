Aligarh News: अध्यक्ष के 11, उपाध्यक्ष के सात और सचिव के चार प्रत्याशी मैदान में

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चुनाव कार्यालय की ओर से जारी वैध प्रत्याशियों की सूची के मुताबिक अध्यक्ष पद के लिए एसएस सुलेमान, मोहम्मद जुहैर अहमद, आमिना इरशाद, मोहम्मद इंतखाब, फरहान जुबेरी, अब्दुल वहीद, मोहम्मद नोमान अशरफ, शरजील इकबाल, साहिल खान, शरजील मोहम्मद खान और असमर फरीदी चुनाव लड़ेंगे। विज्ञापन

उपाध्यक्ष पद के लिए मोहम्मद सदान, सैयद अयान अहमद, अशफाक हुसैन, अयमान हफीज खान, साकिब अली खान, इरफा खान और नशरा नईम के नाम वैध पाए गए हैं। चुनाव कार्यालय की ओर से जारी वैध प्रत्याशियों की सूची के मुताबिक अध्यक्ष पद के लिए एसएस सुलेमान, मोहम्मद जुहैर अहमद, आमिना इरशाद, मोहम्मद इंतखाब, फरहान जुबेरी, अब्दुल वहीद, मोहम्मद नोमान अशरफ, शरजील इकबाल, साहिल खान, शरजील मोहम्मद खान और असमर फरीदी चुनाव लड़ेंगे।उपाध्यक्ष पद के लिए मोहम्मद सदान, सैयद अयान अहमद, अशफाक हुसैन, अयमान हफीज खान, साकिब अली खान, इरफा खान और नशरा नईम के नाम वैध पाए गए हैं।

एएमयू छात्रसंघ चुनाव 2026-27 को लेकर नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई है। अध्यक्ष पद के लिए 11, उपाध्यक्ष पद के लिए सात और सचिव पद के लिए चार प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हसन मुस्तफा ने अपना नामांकन वापस ले लिया है।