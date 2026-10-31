फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   There are 11 candidates for president, seven for vice-president, and four for secretary in the fray

Aligarh News: अध्यक्ष के 11, उपाध्यक्ष के सात और सचिव के चार प्रत्याशी मैदान में

Sat, 31 Oct 2026 02:50 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:50 AM IST
विज्ञापन
There are 11 candidates for president, seven for vice-president, and four for secretary in the fray
एएमयू। - फोटो : Archive
एएमयू छात्रसंघ चुनाव 2026-27 को लेकर नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई है। अध्यक्ष पद के लिए 11, उपाध्यक्ष पद के लिए सात और सचिव पद के लिए चार प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हसन मुस्तफा ने अपना नामांकन वापस ले लिया है।
विज्ञापन

चुनाव कार्यालय की ओर से जारी वैध प्रत्याशियों की सूची के मुताबिक अध्यक्ष पद के लिए एसएस सुलेमान, मोहम्मद जुहैर अहमद, आमिना इरशाद, मोहम्मद इंतखाब, फरहान जुबेरी, अब्दुल वहीद, मोहम्मद नोमान अशरफ, शरजील इकबाल, साहिल खान, शरजील मोहम्मद खान और असमर फरीदी चुनाव लड़ेंगे।
विज्ञापन

उपाध्यक्ष पद के लिए मोहम्मद सदान, सैयद अयान अहमद, अशफाक हुसैन, अयमान हफीज खान, साकिब अली खान, इरफा खान और नशरा नईम के नाम वैध पाए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed