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Aligarh News: नलकूपों से चोरी का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार

Sun, 04 Oct 2026 02:50 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:50 AM IST
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Theft from tubewells solved; three accused arrested
गांव महगौरा और माजरा नगला खूबा में नलकूपों से चोरी के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया। आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान और 5500 रुपये बरामद किए गए हैं।
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थाना प्रभारी प्रिया चौधरी ने बताया है कि उपनिरीक्षक नितिन चौधरी, कांस्टेबल अभिषेक कुमार व अब्दुल कलाम की टीम ने मुखबिर की सूचना पर दरगवां बिजलीघर के पास लोकेश निवासी महगौरा को पकड़ा। तलाशी में उसकी जेब से 5500 रुपये मिले। पूछताछ में उसने साथी सागर के साथ नलकूपों से केबल, स्टार्टर की कॉइल, बैटरी, स्प्रे मशीन और अन्य सामान चोरी करना स्वीकार किया। इंजन ट्राली और पुली काउंटर पिसावा के शरीफ व चंडौस के फरीद कबाड़ी को बेचने की बात बताई। पुलिस ने दोनों दुकानों से सामान बरामद कर लिया। मामले में लोकेश, शरीफ व फरीद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया।
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