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Aligarh News: भ्रष्टाचार मुक्त भारत का संकल्प लेकर छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा

Mon, 02 Nov 2026 04:23 PM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 04:23 PM IST
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teekaram inter college program

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भ्रष्टाचार मुक्त भारत का संकल्प लेकर छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा
अलीगढ़। सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2026 के तहत श्री टीकाराम कन्या महाविद्यालय में सोमवार को एनएसएस के तृतीय एकदिवसीय शिविर में ‘भ्रष्टाचार मुक्त भारत’ विषय पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। शुभारंभ प्राचार्या प्रो. लकी गुप्ता ने किया। प्रतियोगिता में 80 छात्राओं ने प्रतिभाग किया, जबकि करीब 200 छात्राएं मौजूद रहीं।
छात्राओं ने सरकारी विभागों में रिश्वतखोरी, धार्मिक संस्थाओं में भ्रष्टाचार और डिजिटल मीडिया के दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर विचार रखे। सभी ने ‘न रिश्वत लेंगे, न लेने देंगे’ का संकल्प लिया। निर्णायक डॉ. प्रियंका दीक्षित रहीं। डॉ. कविता भारती और कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अंजू सिंह पटेल ने छात्राओं को ईमानदारी एवं नैतिक मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। संचालन डॉ. प्रतिमा वार्ष्णेय ने किया।
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प्रतियोगिता में दिव्यांशी और श्वेता यादव संयुक्त रूप से प्रथम, पलक और मुस्कान द्वितीय तथा तनिष्का शर्मा और उन्नति शर्मा तृतीय स्थान पर रहीं। विशाखा और शांभवी को सांत्वना पुरस्कार मिला। इस अवसर पर प्रो. हेमलता अग्रवाल सहित अन्य शिक्षिकाएं मौजूद रहीं।
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