Aligarh News: बालिका वॉलीबॉल में टीकाराम, रतन प्रेम, जनता इंटर कॉलेज की टीम ने मारी बाजी
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:40 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:40 AM IST
विज्ञापन
डीएस कॉलेज के मैदान पर बृहस्पतिवार को माध्यमिक विद्यालयीय जनपदीय बालिका वॉलीबॉल के अंडर-14, 17 व 19 वर्ग के फाइनल मुकाबले खेले गए। इसमें टीकाराम कन्या इंटर कॉलेज, रतन प्रेम डीएवी और जनता इंटर कॉलेज की टीम ने बाजी मारी।
अंडर-19 बालिका वर्ग के फाइनल में जनता इंटर कॉलेज छेरत और टीकाराम बालिका इंटर कॉलेज, अलीगढ़ की टीमों के बीच मुकाबला हुआ। इसमें टीकाराम बालिका इंटर कॉलेज की टीम विजयी रही, जबकि जनता इंटर कॉलेज छेरत की टीम उपविजेता रही। अंडर-17 वर्ग के फाइनल में रतन प्रेम डीएवी इंटर कॉलेज और चिरंजीलाल बालिका इंटर कॉलेज के बीच भिड़ंत हुई। रतन प्रेम डीएवी इंटर कॉलेज की टीम विजेता बनी। चिरंजीलाल बालिका इंटर कॉलेज की टीम उपविजेता रही।
अंडर-14 बालिका वर्ग के फाइनल में जनता इंटर कॉलेज छेरत ने टीकाराम बालिका इंटर कॉलेज को हरा दिया। प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग में 75 छात्राओं ने दमखम दिखाया। शुभारंभ डीएस कॉलेज के प्राचार्य प्रो. मुकेश कुमार भारद्वाज, डीएवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य विपिन कुमार वार्ष्णेय व जिला सचिव दिग्विजय सिंह ने किया। इस अवसर पर हर्ष कुमार, अमित कुमार, योगेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
अंडर-19 बालिका वर्ग के फाइनल में जनता इंटर कॉलेज छेरत और टीकाराम बालिका इंटर कॉलेज, अलीगढ़ की टीमों के बीच मुकाबला हुआ। इसमें टीकाराम बालिका इंटर कॉलेज की टीम विजयी रही, जबकि जनता इंटर कॉलेज छेरत की टीम उपविजेता रही। अंडर-17 वर्ग के फाइनल में रतन प्रेम डीएवी इंटर कॉलेज और चिरंजीलाल बालिका इंटर कॉलेज के बीच भिड़ंत हुई। रतन प्रेम डीएवी इंटर कॉलेज की टीम विजेता बनी। चिरंजीलाल बालिका इंटर कॉलेज की टीम उपविजेता रही।
विज्ञापन
अंडर-14 बालिका वर्ग के फाइनल में जनता इंटर कॉलेज छेरत ने टीकाराम बालिका इंटर कॉलेज को हरा दिया। प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग में 75 छात्राओं ने दमखम दिखाया। शुभारंभ डीएस कॉलेज के प्राचार्य प्रो. मुकेश कुमार भारद्वाज, डीएवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य विपिन कुमार वार्ष्णेय व जिला सचिव दिग्विजय सिंह ने किया। इस अवसर पर हर्ष कुमार, अमित कुमार, योगेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन