Aligarh News: सुपर किंग्स ने सात विकेट से जीता अंतिम लीग मैच

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वार्ष्णेय युवा संगठन महानगर अलीगढ़ की ओर से डीएस कॉलेज के क्रीड़ा स्थल पर चल रहे लीग में कार स्कैन वॉरियर्स ने छह विकेट पर 98 रन बनाए। प्रांजुल वार्ष्णेय ने 24 रन की पारी खेली। मनदीप ने दो विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सुपर किंग्स ने 8.4 ओवर में तीन विकेट पर 100 रन बनाकर जीत दर्ज की। इस अवसर पर अध्यक्ष नितिन घुट्टी, संस्थापक अध्यक्ष विष्णु भैया, सलाहकार भुवनेश वार्ष्णेय आधुनिक आदि मौजूद रहे।एशियन गेम्स में भारत ने पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। भारत की जीत पर खिलाड़ियों ने मिठाई बांटकर खुशी जताई। कोच मसूदुज्जफर अमीनी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को हराकर अपना दबदबा कायम रखा। कोच अजय शर्मा ने कहा कि भारत की जीत शानदार रही।