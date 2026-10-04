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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Super Kings won the final league match by seven wickets.

Aligarh News: सुपर किंग्स ने सात विकेट से जीता अंतिम लीग मैच

Sun, 04 Oct 2026 02:42 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:42 AM IST
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Super Kings won the final league match by seven wickets.
जीत के बाद जश्न मनाते खिलाड़ी। स्रोत :स्वयं
वार्ष्णेय प्रीमियर लीग के अंतिम लीग मैच में वार्ष्णेय एनके सुपर किंग्स ने कार स्कैन वॉरियर्स को सात विकेट से हरा दिया। 35 रन की पारी खेलने वाले अरुण प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।
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वार्ष्णेय युवा संगठन महानगर अलीगढ़ की ओर से डीएस कॉलेज के क्रीड़ा स्थल पर चल रहे लीग में कार स्कैन वॉरियर्स ने छह विकेट पर 98 रन बनाए। प्रांजुल वार्ष्णेय ने 24 रन की पारी खेली। मनदीप ने दो विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सुपर किंग्स ने 8.4 ओवर में तीन विकेट पर 100 रन बनाकर जीत दर्ज की। इस अवसर पर अध्यक्ष नितिन घुट्टी, संस्थापक अध्यक्ष विष्णु भैया, सलाहकार भुवनेश वार्ष्णेय आधुनिक आदि मौजूद रहे।
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भारत की जीत पर जताई खुशी

एशियन गेम्स में भारत ने पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। भारत की जीत पर खिलाड़ियों ने मिठाई बांटकर खुशी जताई। कोच मसूदुज्जफर अमीनी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को हराकर अपना दबदबा कायम रखा। कोच अजय शर्मा ने कहा कि भारत की जीत शानदार रही।
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