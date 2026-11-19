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कस्बा चौकी प्रभारी जितेंद्र सिंह राणा ने बताया कि बुलंदशहर जनपद के छतारी थाना क्षेत्र के गांव पीतमपुरा निवासी इरफान बुधवार को अपनी पत्नी इमराना और ढाई साल के बेटे सरफराज के साथ बाइक से पिलखना में अपने ममेरे भाई रहीस के जनाजे में शामिल होने आए थे। शाम के समय वापस लौटते समय औसाफ अली गांव के निकट सामने से आए कैंटर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।टक्कर लगते ही बाइक की टंकी पर बैठा सरफराज नीचे गिरकर कैंटर के पहिया के नीचे आ गया जिससे मौत हो गई।इरफान गंभीर रूप से घायल है, जिसे जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इमराना के भी चोट आई है। बेटे की मौत से उसकी हालत बदहवास सी थी। अन्य वाहनों में साथ में चल रहे परिजनों ने उसे संभाला। राहगीरों की मदद से पुलिस ने कैंटर को पकड़ लिया है। एसएचओ के अनुसार मामले में तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।।