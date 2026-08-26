Aligarh News: ड्रेस और जूते न पहनने पर छात्र की पिटाई, तहरीर दी
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:51 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:51 AM IST
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थाना पाली मुकीमपुर क्षेत्र के गांव नरूपुरा कटका निवासी खुर्शीद खान पुत्र जमशेद ने एक निजी विद्यालय के शिक्षक पर बेटे की पिटाई करने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। खुर्शीद खान ने कहा है कि मंगलवार की सुबह उनका बेटा आतिफ खान गांव स्थित एक निजी विद्यालय में पढ़ने गया था।
आरोप है कि स्कूली ड्रेस और जूते नहीं पहनने पर एक शिक्षक ने उसे डंडे से बुरी तरह पीटा। इससे छात्र के कान और पैर में चोट आई है। शिकायत करने विद्यालय पहुंचा तो शिक्षक ने उसको गालियां देकर विद्यालय से भगा दिया। थाना प्रभारी सुशील कुमार ने बताया कि छात्र को मेडिकल परीक्षण के लिए बिजौली सीएचसी भेजा गया है। जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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आरोप है कि स्कूली ड्रेस और जूते नहीं पहनने पर एक शिक्षक ने उसे डंडे से बुरी तरह पीटा। इससे छात्र के कान और पैर में चोट आई है। शिकायत करने विद्यालय पहुंचा तो शिक्षक ने उसको गालियां देकर विद्यालय से भगा दिया। थाना प्रभारी सुशील कुमार ने बताया कि छात्र को मेडिकल परीक्षण के लिए बिजौली सीएचसी भेजा गया है। जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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