चालान कटने के बाद अक्सर लोग जुर्माना भरकर अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इससे सबक भी लिया। बिना हेलमेट वाहन चलाने पर चालान कटने के बाद शनिवार को कई लोग विशेष लोक अदालत में हेलमेट हाथ में लेकर पहुंचे। यह नजारा यातायात नियमों के प्रति बदलती सोच और जागरूकता की एक अच्छी तस्वीर पेश कर गया।

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शनिवार जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला न्यायालय परिसर में मोटर वाहन अधिनियम के लंबित चालानी मामलों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण साक्षी गर्ग की देखरेख में सुलह-समझौते के आधार पर मोटर वाहन अधिनियम के 770 लंबित चालानों का निस्तारण किया गया। इसमें तीन लाख 76 हजार 800 रुपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं, यातायात पुलिस ने भी 20 चालानी मामलों का निस्तारण करते हुए 25 हजार 500 रुपये का जुर्माना वसूल किया।विशेष लोक अदालत में भी कुछ ऐसे मामले नजर आए जो जागरूक करने वाले थे। जट्टारी निवासी ब्रह्म सिंह अदालत परिसर में प्रवेश कर सीजेएम कोर्ट की तरफ जा रहे थे। वे अपने साथी पिंकू के साथ थे और दोनों के हाथ में हेलमेट थे। ब्रह्म सिंह ने बताया कि कुछ महीने पहले उनके भाई बाइक लेकर गए थे। उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था। इसलिए उनका हेलमेट न लगाने पर चालान हुआ था। उन्होंने बताया कि वह नियमों का उल्लंघन नहीं करते। वे अपने परिचितों को भी यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। अन्य कई लोग भी हेलमेट हाथ में लेकर पहुंचे थे।