Aligarh News: आगरा के दलित महासम्मेलन में अलीगढ़ के सपाइयों ने दिखाई ताकत

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बसों और निजी वाहनों से पहुंचे सपाइयों ने सम्मेलन में भागीदारी कर पार्टी के चुनावी अभियान को मजबूती देने का संदेश दिया। महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी ने बताया कि अलीगढ़ से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, पार्षद और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे।सम्मेलन में दलित समाज ने 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। इस मौके पर पूर्व सांसद बिजेंद्र सिंह, जिला महासचिव मनोज यादव, राजेश यादव, ठाकुर तेजवीर सिंह, पूजा गौतम, ललित कांत, कुंवर बहादुर बघेल, सलामुद्दीन अब्बासी, आमिर आबिद आदि थे।