Aligarh News: ट्रैक्टर की चपेट में आकर छह साल के बालक की मौत

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गांव नगरिया भूड़ निवासी राजेश कुमार ने बताया कि वह खेतों में मजदूरी करता है। मंगलवार की सुबह एक खेत पर वह काम कर रहा था। उसके साथ छह वर्षीय छोटा बेटा शिवा भी मौजूद था। सुबह करीब 9:30 बजे शिवा वापस घर जा रहा था तभी रास्ते में गांव बहादुरगढ़ी निवासी एक व्यक्ति ने ट्रैक्टर को पीछे करते समय शिवा में टक्कर मार दी और ट्रैक्टर लेकर भाग गया। गंभीर रूप से घायल बालक को लेकर वह अलीगढ़ की ओर दौड़े, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। एसएचओ जोगेंद्र सिंह ने बताया कि अभी परिजनों की ओर से तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

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मजरा नगरिया भूड़ में मंगलवार को छह वर्षीय बालक की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर भाग गया। पिता की शिकायत पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम कराया है।