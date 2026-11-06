Aligarh News: दिव्यांगजनों की सेवा के लिए शालिनी को मिला अष्टावक्र सम्मान

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विकलांग साथी ट्रस्ट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में चार महिला और चार पुरुष समाजसेवियों का चयन किया गया। इनमें उत्तराखंड से शालिनी शर्मा, संचालिका 24 वैदिक उपवन, अर्राना, खैर को सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार दिव्यांगजनों के प्रति सेवा भाव, सामाजिक समर्पण और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयासों के लिए दिया गया। उन्होंने विष्णु कांत दादा, हुसैन रजा और विकलांग साथी ट्रस्ट की टीम का धन्यवाद किया। साथ ही मार्गदर्शक बड़े भैया श्री नारायण यादव के सहयोग और प्रेरणा के लिए आभार जताया।

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दिव्यांगजनों की सेवा और उनके उत्थान के लिए समर्पित शालिनी शर्मा को अष्टावक्र सम्मान से नवाजा गया है। पांच नवंबर को लखनऊ स्थित बौद्ध शोध संस्थान में आयोजित समारोह में देशभर के आठ समाजसेवियों को यह सम्मान प्रदान किया गया।