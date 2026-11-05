फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Selection of UP's Kho-Kho and Kabaddi teams

Aligarh News: यूपी की खो-खो और कबड्डी टीम का चयन

Thu, 05 Nov 2026 02:51 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:51 AM IST
विज्ञापन
Selection of UP's Kho-Kho and Kabaddi teams
ट्रायल में प्रतिभाग करते खिलाड़ी। - फोटो : Samvad
खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2026 में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली अंडर-18 बालक वर्ग की खो-खो और कबड्डी टीम के चयन के लिए बुधवार को अहिल्याबाई होल्कर स्पोर्ट्स स्टेडियम में ट्रायल आयोजित किए गए। प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे 377 खिलाड़ियों ने चयन प्रक्रिया में अपनी खेल प्रतिभा दिखाई।
विज्ञापन



खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देश पर आयोजित चयन प्रक्रिया में कबड्डी के लिए करीब 225 और खो-खो के लिए 152 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। चयनित खिलाड़ी 11 से 22 दिसंबर 2026 तक तेलंगाना में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उत्तर प्रदेश की ओर से प्रतिभाग करेंगे।
विज्ञापन


चयन प्रक्रिया शमीम अहमद, उपक्रीड़ा अधिकारी हमीरपुर, हरफूल सिंह, उपक्रीड़ा अधिकारी कासगंज, उत्तर प्रदेश कबड्डी संघ के प्रतिनिधि सदस्य पुनीत तेवतिया, पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं एसजीएफआई सदस्य मोहम्मद अली और कुमारी प्रीति सिंह की देखरेख में संपन्न हुई। चयनकर्ताओं ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन, खेल कौशल और क्षमता के आधार पर प्रतिभाओं का आकलन किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed