Aligarh News: नो एंट्री खत्म होने पर भी शहर में नहीं आ रहीं रोडवेज बसें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

महेश्वरी ने रात 8 बजे के बाद और सुबह 8 बजे से पहले आगरा, मथुरा और एटा की ओर जाने वाली बसों को गांधीपार्क होकर चलाने की मांग की थी। यात्रियों की परेशानी और सुरक्षा का हवाला देते हुए रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक सत्येंद्र कुमार वर्मा ने पुलिस अधीक्षक यातायात को पत्र भेजा है।उन्होंने रात में बसों को शहर के अंदर से संचालित करने की अनुमति मांगी है। इससे आगरा, मथुरा और एटा की ओर आने-जाने वाले यात्रियों को गांधीपार्क तक पहुंचने की सुविधा मिल सकेगी। पत्र में कहा गया है कि रात में यातायात कम होने के बाद भी बसों को बोनेर तिराहा और सूतमिल चौराहे से शहर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। जबकि रात 10 बजे के बाद नो एंट्री समाप्त होने पर अन्य व्यावसायिक वाहन शहर में आवागमन करते हैं।यात्रियों की परेशानी और सुरक्षा : रोडवेज बसों के शहर में नहीं आने से यात्रियों को बीच रास्ते उतरना पड़ता है। आगे जाने के लिए उन्हें ऑटो या ई-रिक्शा का सहारा लेना पड़ता है। ऑटो और ई-रिक्शा चालक यात्रियों से मनमाना किराया वसूलते हैं। साथ ही रात में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी लगातार चिंता बनी रहती है।