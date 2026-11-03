Aligarh News: मार्च तक पूरा होगा अलीगढ़-मथुरा मार्ग का चौड़ीकरण, परखी सड़क की गुणवत्ता

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अलीगढ़। अलीगढ़-मथुरा मार्ग पर सफर को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए चल रहे चौड़ीकरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। मंगलवार को जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण कर सड़क की गुणवत्ता परखी। उन्होंने मौके पर कोर कटर से सड़क की कटिंग कराई और निर्माण सामग्री का नमूना लेकर प्रयोगशाला में जांच कराने के निर्देश दिए। डीएम ने साफ कहा कि गुणवत्ता से समझौता करने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड की ओर से 27.800 किलोमीटर लंबे मार्ग का चौड़ीकरण 92.853 करोड़ रुपये की लागत से कराया जा रहा है। छह फरवरी 2026 को शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को मई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है। अब तक करीब 45 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। हालांकि, कार्यदायी विभाग ने मार्च 2027 तक निर्माण पूरा करने का भरोसा दिलाया है।जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता को श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण में निर्धारित तकनीकी मानकों और सामग्री की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही या मानकों की अनदेखी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि सड़क निर्माण के दौरान यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो और राहगीरों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। निर्माण कार्य इस तरह कराया जाए कि आवागमन सुचारु बना रहे। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता संजीव पुष्कर, अनिरुद्ध कुमार, गुरु चरण सिंह और अवर अभियंता प्रदीप राज व सुनील कुलश्रेष्ठ सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।