अलीगढ़: निजी मैदान जगमग, सरकारी तंगहाल, मैदान में नेट प्रैक्टिस तक सीमित हैं क्रिकेटर

अलीगढ़ में जन्मे मोहम्मद शाहिद ने रेलवे और उत्तर प्रदेश की टीमों का प्रतिनिधित्व करते हुए 64 प्रथम श्रेणी मैच खेले। दिसंबर 2014 में उनका निधन हो गया। असलम अली ने 1973-74 से 1983-84 तक प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला। वहीं, इंजीनियर फसाहत अली ने 1989 से 1992 के बीच यूपी की ओर से रणजी ट्रॉफी में हिस्सा लिया।



नए रणजी खिलाड़ी का इंतजार

जिले में 20 से अधिक क्रिकेट एकेडमी संचालित हैं। यहां से अंडर-14, अंडर-16, अंडर-19 और अंडर-23 स्तर तक खिलाड़ी पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें रणजी जैसे बड़े मंच तक पहुंचने का इंतजार है। स्थानीय क्रिकेट में बेहतर प्रशिक्षण, मैदान और प्रतिस्पर्धी अवसरों की जरूरत महसूस की जा रही है। अलीगढ़ स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सचिव इंजीनियर फसाहत अली का कहना है कि खिलाड़ियों में क्षमता है, लेकिन मेहनत में कमी रह जाती है। खिलाड़ी विभिन्न आयु वर्गों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन आगे का सफर तय नहीं कर पा रहे हैं। यह चिंताजनक है।

स्टेडियम में क्रिकेट खिलाडि़यों के लिए सेंटर है। नेट प्रैक्टिस करने के लिए विकेट भी हैं। आवश्यकता अनुसार पूरा मैदान भी मैच खेलने के लिए दिया जाता है।-पूनम लता, जिला क्रीड़ाधिकारी