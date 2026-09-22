Aligarh News: दो अक्तूबर को आएंगे संघ के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल

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रामलाल 1980 के दशक में अलीगढ़ के जिला प्रचारक रहे हैं। इस दौरान उन्होंने शहर में संगठन के विस्तार के लिए काम किया। इसके बाद वह बृज प्रांत के प्रांत प्रचारक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक रहे।रामलाल भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने देशभर में संगठनात्मक गतिविधियों और जनसंपर्क को गति देने में भूमिका निभाई। वर्तमान में वह आरएसएस के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख हैं।केशव सेवा धाम में पूर्वोत्तर राज्यों के बच्चों के लिए छात्रावास संचालित होता है। यहां बच्चों को निशुल्क शिक्षा और आवास की सुविधा दी जाती है। शहर के प्रबुद्धजन इन बच्चों के पालक बनकर उनकी देखरेख में सहयोग करते हैं।केशव सेवा धाम समिति ने दो अक्तूबर को वार्षिकोत्सव आयोजित करने की तिथि तय की है। समिति के कार्यकर्ता कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गए हैं। देशभर में इस तरह के 100 से अधिक छात्रावास संचालित होने की जानकारी दी गई है।