फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Rain wreaks havoc in graveyards; 1,100 graves cave in at Shahjamal

Aligarh News: कब्रिस्तानों में बारिश से आफत, शाहजमाल में 1100 कब्रें धंसीं

Mon, 07 Sep 2026 02:40 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:40 AM IST
विज्ञापन
Rain wreaks havoc in graveyards; 1,100 graves cave in at Shahjamal
पटवारी नगला कब्रिस्तान में घुसा गंदा पानी।  - फोटो : samvad
लगातार हो रही बारिश ने शहर के कब्रिस्तानों की दुर्दशा को भी उजागर कर दिया है। शाहजमाल स्थित कब्रिस्तान में बारिश के पानी के कारण करीब 1100 कब्रें धंसने की बात सामने आई है। पटवारी नगला स्थित कब्रिस्तान में गंदा पानी भर जाने से कई कब्रें पानी में डूब गई हैं। जलभराव के चलते कब्रिस्तानों में आने-जाने वाले लोगों को भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन



शाहजमाल कब्रिस्तान में बारिश के बाद हालात और खराब हो गए हैं। खैर रोड की ओर कब्रिस्तान की दीवार में बने छेद से बारिश का पानी अंदर प्रवेश कर रहा है। पानी के लगातार भराव से मिट्टी कमजोर होने के कारण कब्रों के धंसने की समस्या सामने आई है। बड़ी संख्या में कब्रों के प्रभावित होने से लोगों में चिंता है। बारिश के दौरान कब्रिस्तान तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है।
विज्ञापन



इसी तरह पटवारी नगला स्थित कब्रिस्तान में भी जलभराव की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। आसपास का गंदा पानी लगातार कब्रिस्तान में पहुंचता रहता है। करीब 150 मीटर लंबे और 100 मीटर चौड़े कब्रिस्तान में जलभराव से कई कब्रें पानी में डूब गई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

कव्वाल हबीब पेंटर की कब्र के पास गंदगी
शाहजमाल स्थित कब्रिस्तान में प्रसिद्ध कव्वाल हबीब पेंटर की कब्र के आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बारिश के बाद यहां हालात और खराब हो गए हैं। कब्र के आसपास कूड़ा-कचरा और गंदगी जमा होने से लोगों में नाराजगी है। हबीब पेंटर की कब्र के आसपास भी गंदगी दिखाई दे रही है।






कब्रिस्तान के मुतवल्ली मुईन मोनू ने बताया कि शाहजमाल कब्रिस्तान में खैर रोड की तरफ दीवार में बने छेद से पानी अंदर आ जाता है। इस बार भी पानी भरने से 1100 कब्रें धंस गई हैं। कब्रों के पास गंदगी को दूर कराया जाएगा।


पटवारी नगला के तौहीद ने बताया कि कब्रिस्तान में आसपास का गंदा पानी लगातार पहुंचता रहता है। बारिश के दिनों में स्थिति बेहद खराब हो जाती है और कई कब्रें पानी में डूब जाती हैं। कब्रिस्तान की साफ-सफाई और जलनिकासी होनी चाहिए।

पटवारी नगला के अरमान ने कहा कि गंदा पानी कब्रिस्तान में घुस रहा है, जिससे कब्रें डूब गई हैं। कब्रिस्तान में काफी गंदगी हो गई। बड़ी संख्या में कब्रों के प्रभावित होने से लोगों में चिंता है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए।



कब्रिस्तानों में जलभराव की समस्या का समाधान कराया जाएगा। शाहजमाल इलाके में पहले बारिश का पानी तीन-चार दिन तक नहीं निकल पाता था, जो अब तीन-चार घंटे में निकल जाता है।
प्रेम प्रकाश मीणा, नगर आयुक्त
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed