Aligarh News: मेडिकल स्टोर की आड़ में क्लीनिक चला रहा था झोलाछाप

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सीएचसी अधीक्षक डॉ. प्रवेंद्र कुमार ने बताया कि लोकेश ने शिकायत की थी कि 14 सितंबर को झोलाछाप पीडी वर्मा द्वारा दी गई दवा से उसकी हालत बिगड़ गई। साथ ही झोलाछाप ने मिलीभगत वाली पैथोलॉजी से जांच करवाई थी, लेकिन चार दिन बाद लोकेश ने प्रतिष्ठित पैथोलॉजी से जांच करवाई तो जांच रिपोर्ट में काफी अंतर निकला। शिकायत की जांच करने के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम को मेडिकल स्टोर की आड़ में पीडी वर्मा क्लीनिक चलाता मिला। संचालक से क्लीनिक का पंजीकरण व चिकित्सकीय शैक्षिक योग्यता संबंधी दस्तावेज मांगे तो वह नहीं दिखा सका। एसएचओ जोगेंद्र सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।

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सीएचसी अधीक्षक डॉ. प्रवेंद्र कुमार ने बुढ़ासी रोड पर पंजीकरण व चिकित्सकीय शैक्षिक योग्यता के बिना शिवा मेडिकल स्टोर की आड़ में क्लीनिक चलाने वाले झोलाछाप पीडी वर्मा के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।