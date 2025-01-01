Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Performed worship of Lord Dhanvantari and offered oblations into the sacrificial fire

Aligarh News: भगवान धन्वंतरि का किया पूजन, हवन में दीं आहुतियां

Sat, 07 Nov 2026 01:29 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़ Updated Sat, 07 Nov 2026 01:29 AM IST
विज्ञापन
Performed worship of Lord Dhanvantari and offered oblations into the sacrificial fire
प्राणाचार्य आयुर्वेदिक संस्थान में पूजा-अर्चना व हवन करते हुए शशांक अग्रवाल, निकुंज अग्रवाल व अ - फोटो : samvad
वैद्य नगरी में शुक्रवार को धनतेरस पर आयुर्वेदिक फार्मेसियों में भगवान धन्वंतरि की जयंती मनाई गई। श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की और हवन किया। हवन के बाद भक्तों ने भगवान धन्वंतरि के जयकारे लगाए और प्रसाद वितरित किया गया।
विज्ञापन

शुक्रवार देर शाम धन्वंतरि कार्यालय स्टेट में त्रिलोकीनाथ गर्ग, वैद्य यतेंद्र गर्ग और राजेश गर्ग ने पूजन कराया। वहीं प्राणाचार्य भवन आयुर्वेद संस्थान में शशांक अग्रवाल और निकुंज अग्रवाल, बाबा फार्मास्यूटिकल्स में रामकिशोर अग्रवाल और आशीष अग्रवाल, केपी फार्मास्यूटिकल्स में वैद्य बाबूलाल यादव और वैद्य ललित यादव, चरक फार्मेसी में जितेंद्र आर्य, भारद्वाज फार्मेसी में नितिन भारद्वाज और वैद्य अखिल तिवारी ने भगवान धन्वंतरि की पूजा-अर्चना की। आचार्य पंडित परम किशोर शर्मा, पंडित राजकुमार शर्मा और पंडित श्रीकृष्ण शर्मा ने धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए।
विज्ञापन

पंडित परम किशोर शर्मा ने कथा में बताया कि सनातन धर्म में भगवान धन्वंतरि को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान वह अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस अवसर पर विशेष औषधियों से प्रसाद तैयार कर भगवान को भोग लगाया गया। बाद में श्रद्धालुओं को प्रसाद और भगवान धन्वंतरि की तस्वीरें वितरित की गईं। इस मौके पर मुरारीलाल गर्ग, वैद्य स्वदेश अग्रवाल, रामकिशोर अग्रवाल, डॉ. गंगा प्रसाद, त्रिलोकीनाथ गर्ग, नीरज गोयल, पंकज गोयल, हरीश गर्ग, वैद्य शशांक अग्रवाल, सोनू गर्ग, आशीष अग्रवाल, बाबूलाल यादव आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed