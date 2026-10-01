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Aligarh News: रेलवन एप से जुड़ेंगे यात्री, चलाया जागरूकता अभियान

Thu, 01 Oct 2026 02:55 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़ Updated Thu, 01 Oct 2026 02:55 AM IST
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Passengers to connect via Railvan app; awareness campaign launched
रेेलवे जंक्शन। - फोटो : Archive
यात्रियों को रेलवे की डिजिटल सुविधाओं से जोड़ने के लिए बुधवार को अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर रेल वन एप जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों को एप की सुविधाओं और डाउनलोड करने की प्रक्रिया की जानकारी दी।
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करीब 30 यात्रियों के मोबाइल में मौके पर ही ऐप डाउनलोड कराया गया। मुख्य वाणिज्य निरीक्षक संजय शुक्ला और सीबीएस अलीगढ़ मार्कंडेय सिंह ने यात्रियों से संवाद किया। उन्हें बताया गया कि रेल वन भारतीय रेलवे का आधिकारिक सुपर एप है, जिसे सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ने विकसित किया है।
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एप के जरिये यात्री आरक्षित टिकट बुक करने के साथ अनारक्षित टिकट, ट्रेन की लाइव रनिंग स्थिति, आगमन-प्रस्थान की जानकारी, यात्रा के दौरान भोजन ऑर्डर, आरक्षित और अनारक्षित टिकटों की बुकिंग व रद्दीकरण, ऑनलाइन भोजन बुकिंग और शिकायत एवं सुझाव दर्ज कराने की सुविधा भी उपलब्ध है। यात्री अपनी शिकायत की स्थिति भी एप पर देख सकते हैं। उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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