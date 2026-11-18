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इसके तैयार होने के बाद यात्रियों का आवागमन पहले के मुकाबले काफी आसान हो जाएगा। फिलहाल प्लेटफाॅर्म नंबर दो पर आने-जाने के लिए यात्रियों को रेलवे ओवरब्रिज की घुमावदार सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओवरब्रिज पर चढ़ने और फिर दूसरी ओर से उतरकर प्लेटफाॅर्म तक पहुंचने में यात्रियों को काफी समय लग जाता है।खासकर जब किसी यात्री को कम समय में दूसरी ट्रेन पकड़नी होती है तो यह रास्ता परेशानी का कारण बन जाता है। कई बार जल्दबाजी में यात्री सीढ़ियां चढ़ने-उतरने और प्लेटफाॅर्म तक पहुंचने के फेर में अपनी ट्रेन तक गंवा देते हैं। इस परेशानी को देखते हुए रेलवे की ओर से प्लेटफाॅर्म नंबर दो पर ही नई सीढ़ियों का निर्माण कराया जा रहा है।उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि नई सीढ़ियों के बनने से न केवल यात्रियों का समय बचेगा, बल्कि प्लेटफाॅर्म बदलने में होने वाली भागदौड़ भी कम होगी। इस सुविधा का सबसे अधिक लाभ बुजुर्ग यात्रियों, महिलाओं, बच्चों और भारी सामान लेकर सफर करने वाले लोगों को मिलेगा।