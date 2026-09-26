Aligarh News: डॉक्टरों के लिए आवास नहीं, एएनएम ने कर रखा कब्जा

विज्ञापन



डॉक्टरों का आरोप है कि गभाना और जलाली सीएचसी में तैनात कर्मचारियों के परिवार भी यहां के आवासों में रह रहे हैं। डॉ. मोहम्मद जैद और डॉ. कामाक्षी त्यागी ने सीएचसी अधीक्षक डॉ. कुलदीप राजपुरी से आवास आवंटित करने की मांग की है। सीएचसी अधीक्षक ने बताया है कि सीएचसी के सरकारी आवासों में बाहरी स्टाफ को नोटिस जारी कर तीन दिन में आवास खाली करने निर्देश दे दिए गए हैं। अगर तीन दिन में सरकारी आवास खाली नहीं होते है तो पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया जाएगा।

विज्ञापन

सीएचसी चंडौस में एमबीबीएस डॉक्टरों के लिए सरकारी आवास उपलब्ध नहीं हैं। आरोप है कि पांच एएनएम ने बिना अनुमति आवासों पर कब्जा जमा रखा है। इससे चार डॉक्टरों को किराए के मकानों में रहना पड़ रहा है।