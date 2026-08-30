Aligarh News: दौड़ में नैना व शैलू तथा लंबी कूद में करण बने विजेता

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ऊंची कूद बालक वर्ग में अश्विनी कुमार मुरवार प्रथम, करण कुमार पाल खेड़ा द्वितीय, प्रतीक चौधरी नावली तृतीय स्थान पर रहे। लंबी कूद में करण कुमार पलखेड़ा प्रथम, सुधीर शर्मा आगरा द्वितीय, कृष्ण पलखेड़ा तृतीय स्थान पर रहे। 03 किलोमीटर दौड़ में नैना हाथरस व शैलू तलसेरा संयुक्त रूप से प्रथम, रामकुमार अलीगढ़ दूसरे स्थान पर रहे।बालिका वर्ग 800 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में हेमा चौधरी पायंदापुर प्रथम, ममता कुमारी दोकोली द्वितीय, चंचल चौधरी शहरी मदनगढ़ी तृतीय स्थान पर रहीं। निर्णायक मंडल में देवीराम शर्मा, विवेक कुमार, जीतू चौधरी, भूपेंद्र कुमार व अजीत रावत शामिल रहे। इस मौके पर जिला एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष शमसाद निसार आजमी आदि मौजूद रहे। आयोजक सुधीर चौधरी ने सभी अतिथियों को सम्मानित किया।