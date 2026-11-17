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इसके बावजूद यहां मार्ग पर लगभग आधे घंटे तक जाम के हालात रहे और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों ने बताया कि दोपहर लगभग एक बजे स्कूलों के अवकाश के दौरान नगर निगम के प्रवर्तन दल की गाड़ी का टायर नाले में चला गया था। इससे गाड़ी आड़ी होकर फंस गई और मार्ग बाधित हो गया।मार्ग पर बड़ी संख्या में वाहन दोनों ओर जाम में फंस गए। कुछ ही देर में दोनों ओर वाहनों की कतार लग गईं। जाम में फंसे वाहन चालक और राहगीर परेशान होने लगे। लोगों का कहना है कि खुला नाला होने के कारण यहां अक्सर इस तरह के हादसे होते हैं। इसके बावजूद इसे बंद कराने का प्रबंध नहीं किया गया है। इसके अलावा भी शहर में कई नाले खुले हैं।नगर निगम के प्रवर्तन दल के प्रभारी एमपी सिंह का कहना है कि गाड़ी अनियंत्रित होकर रोड के किनारे नाले में चली गई थी। इसे कुछ कर्मचारियों ने दूसरे वाहन की मदद से निकाल दिया।प्रकरण की प्रारंभिक जांच कराई गई, जिसके बाद साफ हुआ है कि यह काम नगर निगम द्वारा नहीं कराया जा रहा है। फाइबर ऑप्टिक केबल के लिए कंपनी ने खोदाई की थी। कंपनी का पता लगाया जा रहा है। इसके बाद एफआईआर कराई जाएगी। - प्रेम प्रकाश मीणा, नगर आयुक्त