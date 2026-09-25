Aligarh News: इंटरचेंज बनवाने को सांसद ने दिया आश्वासन

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क्षेत्रीय लोगों ने सांसद से कहा कि इंटरचेंज आमजन के हित में बेहद जरूरी है। उन्होंने इसे स्वीकृत कराने के लिए प्रभावी पैरवी की मांग की। सांसद ने मांग को जायज बताते हुए तत्काल केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और परियोजना प्रमुख को पत्र भेजा। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिया कि जनहित से जुड़ी इस मांग को जल्द स्वीकृति दिलाने के प्रयास किए जाएंगे और इंटरचेंज (कट) बनवाया जाएगा। इस अवसर पर शोभित सिकरवार, सुशील चौधरी, हिमांशु उपाध्याय, अमित चौधरी, जतन चौधरी आदि मौजूद रहे।

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अलीगढ़ से आगरा तक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे पर हाथरस-इगलास रोड पर इंटरचेंज बनवाने की मांग को लेकर क्षेत्रीय लोगों का प्रतिनिधिमंडल चौधरी महाराज सिंह के नेतृत्व में सांसद हाथरस अनूप प्रधान से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इस स्थान पर इंटरचेंज बनने से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा और चहुंमुखी विकास को गति मिलेगी।