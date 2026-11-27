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इसके बाद भगवान की भव्य मूर्तियों को सिंहासन पर विराजमान कर शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा श्री चित्रगुप्त मंदिर से शुरू होकर ब्रह्मणपुरी के प्रमुख मार्गों से गुजरी। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर भगवान के स्वरूपों का स्वागत किया। मंदिर में भंडारे का आयोजन भी हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।मंदिर का इतिहास और पुनर्स्थापनाइस मंदिर का निर्माण वर्ष 1937 में मुंशीलाल और राधेलाल ने कराया था। वर्ष 1994 में मंदिर से अष्टधातु की मूर्तियां चोरी हो गई थीं। पुलिस उन मूर्तियों का पता नहीं लगा सकी थी, जिससे मंदिर लंबे समय तक मूर्ति विहीन रहा। क्षेत्रीय पार्षद योगेश जौहरी ने स्थानीय लोगों के सहयोग से इसकी पुरानी गरिमा लौटाने की पहल की।ऑस्ट्रेलिया में रह रहे डॉ. श्याम सक्सेना की अनुमति से मंदिर का सुंदरीकरण कराया गया। इस आयोजन में पंकज शर्मा, अशोक सक्सेना, गोपाल जौहरी, योगेश सक्सेना, तरुण सक्सेना, डॉ. रजत सक्सेना, नरेश सक्सेना, शैलेंद्र सक्सेना और कल्पित सक्सेना का सहयोग रहा।