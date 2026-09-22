Aligarh News: राहुल गांधी से सुनील सिंह की मुलाकात, अलीगढ़ की सियासत में बढ़ी हलचल
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 06:14 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 06:14 PM IST
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2027 चुनाव, सीट बंटवारे और पंचायतों के अधिकार पर हुई चर्चा
अलीगढ़। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व एमएलसी चौधरी सुनील सिंह ने मंगलवार को नई दिल्ली में कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों, गठबंधन में लोकदल की भूमिका और सीटों को लेकर चर्चा हुई। मुलाकात की खबर सामने आने के बाद अलीगढ़ की राजनीति में भी नई सुगबुगाहट शुरू हो गई है।
बताया गया कि बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव में लोकदल की राजनीतिक भागीदारी और गठबंधन में सम्मानजनक हिस्सेदारी के मुद्दे पर विचार-विमर्श हुआ। सुनील सिंह ने पार्टी की राजनीतिक पहचान और संभावित सीटों को लेकर अपना पक्ष रखा।
मुलाकात में पंचायत चुनाव और पंचायतों को संवैधानिक अधिकार दिए जाने का मुद्दा भी उठा। 73वें और 74वें संविधान संशोधनों की भावना के अनुरूप पंचायतों और स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार और प्रभावी भूमिका देने की जरूरत पर चर्चा हुई।
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किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे भी बातचीत का हिस्सा रहे। रोजगार, महंगाई और आम जनता की समस्याओं के साथ ही विपक्षी दलों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर भी दोनों नेताओं ने विचार साझा किए।
लोकदल की ओर से कहा गया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की भूमिका, सीटों से जुड़े विषय और गठबंधन में सम्मानजनक भागीदारी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। वहीं, अलीगढ़ से जुड़े राजनीतिक हलकों में इस मुलाकात को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।
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अलीगढ़। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व एमएलसी चौधरी सुनील सिंह ने मंगलवार को नई दिल्ली में कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों, गठबंधन में लोकदल की भूमिका और सीटों को लेकर चर्चा हुई। मुलाकात की खबर सामने आने के बाद अलीगढ़ की राजनीति में भी नई सुगबुगाहट शुरू हो गई है।
बताया गया कि बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव में लोकदल की राजनीतिक भागीदारी और गठबंधन में सम्मानजनक हिस्सेदारी के मुद्दे पर विचार-विमर्श हुआ। सुनील सिंह ने पार्टी की राजनीतिक पहचान और संभावित सीटों को लेकर अपना पक्ष रखा।
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मुलाकात में पंचायत चुनाव और पंचायतों को संवैधानिक अधिकार दिए जाने का मुद्दा भी उठा। 73वें और 74वें संविधान संशोधनों की भावना के अनुरूप पंचायतों और स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार और प्रभावी भूमिका देने की जरूरत पर चर्चा हुई।
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किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे भी बातचीत का हिस्सा रहे। रोजगार, महंगाई और आम जनता की समस्याओं के साथ ही विपक्षी दलों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर भी दोनों नेताओं ने विचार साझा किए।
लोकदल की ओर से कहा गया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की भूमिका, सीटों से जुड़े विषय और गठबंधन में सम्मानजनक भागीदारी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। वहीं, अलीगढ़ से जुड़े राजनीतिक हलकों में इस मुलाकात को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।