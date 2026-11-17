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बार एसोसिएशन के दोनों पदाधिकारियों ने कहा कि एसडीएम प्रशासन व तहसीलदार न्यायिक के कोर्ट में लगभग बीस दिनों से भी अधिक समय से वकील न्यायिक कार्य नहीं कर रहे हैं। आरोप लगाया कि दोनों पीठासीन अधिकारियों द्वारा न्यायिक वादों में सुनवाई के दौरान विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। इससे वादकारियों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है।आरोप लगाया कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन करने के मनमानी की जा रही है। आदेश पारित करने के बाद विधिक रूप से आदेश के संबंध में रिवीजन अथवा अपील करने तक समय दिए बिना ही आदेश का अनुपालन कराकर मनमानी की जा रही है। ग्राम पंचायत की भूमि पर पार्टी बंदी के आधार पर लेखपालों द्वारा अवैध कब्जे संबंधी प्रकरणों में पीड़ित को साक्ष्य के लिए समय दिए बिना और नियत तारीख से पहले ही सीधे-सीधे स्थलीय निरीक्षण करने के लिए न्यायिक तहसीलदार पहुंचकर मनमानी कर रहे हैं।भूमि संबंधी बंटवारे व कुर्रे की पत्रावलियों में बहस सुन ली जाती है और पत्रावलियों को आदेश में लगा दिया जाता है, आदेश नहीं हो पाते हैं। वादकारी आदेश की जानकारी के लिए कोर्ट में चक्कर लगाते रहते हैं।एसडीएम द्वारा प्रकरणों की सुनवाई के लिए रोस्टर तैयार कर भेजा गया है किंतु समस्याओं के समाधान के लिए वकीलों के साथ बैठक नहीं की जा रही है। जब तक समस्याओं के समाधान को लेकर सहमति नहीं बनेगी तब तक दोनों पीठासीन अधिकारियों के कोर्ट में न्यायिक कार्य से वकील विरत रहेंगे।