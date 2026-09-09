Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:48 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:48 AM IST
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शतरंज प्रतियोगिता :
डीएस इंटर कॉलेज : प्रदेश स्तरीय माध्यमिक विद्यालयीय शतरंज प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।
शिक्षा कार्यक्रम :
सासनी गेट : महेश्वर इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम सुबह 11 बजे।
ब्यूटीशियन प्रतियोगिता :
जीटी रोड : शिल्पा ब्यूटी पार्लर में राधे-राधे वूमेन क्राफ्ट इंस्टीट्यूट की ओर से ब्यूटीशियन प्रतियोगिता दोपहर 1 बजे।
गुरु वंदन-छात्र अभिनंदन :
नगला मसानी : सरस्वती शिशु मंदिर में भारत विकास परिषद सेवा शाखा की ओर से गुरु वंदन-छात्र अभिनंदन कार्यक्रम सुबह 11 बजे।
भागवत कथा :
रामघाट रोड : शताब्दी नगर स्थित शिव मंदिर में भागवत कथा दोपहर 3 बजे।
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डीएस इंटर कॉलेज : प्रदेश स्तरीय माध्यमिक विद्यालयीय शतरंज प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।
शिक्षा कार्यक्रम :
सासनी गेट : महेश्वर इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम सुबह 11 बजे।
ब्यूटीशियन प्रतियोगिता :
जीटी रोड : शिल्पा ब्यूटी पार्लर में राधे-राधे वूमेन क्राफ्ट इंस्टीट्यूट की ओर से ब्यूटीशियन प्रतियोगिता दोपहर 1 बजे।
गुरु वंदन-छात्र अभिनंदन :
नगला मसानी : सरस्वती शिशु मंदिर में भारत विकास परिषद सेवा शाखा की ओर से गुरु वंदन-छात्र अभिनंदन कार्यक्रम सुबह 11 बजे।
भागवत कथा :
रामघाट रोड : शताब्दी नगर स्थित शिव मंदिर में भागवत कथा दोपहर 3 बजे।