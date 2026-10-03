भाजपा को वोट नहीं देगा कश्यप, निषाद समाज : मुकेश सहनी

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शुक्रवार को उनके सम्मेलन से पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बाइक रैली निकाली। सम्मेलन के दौरान ही कश्यप-निषाद समाज के लोगों को मुकेश सहनी ने हाथ में गंगाजल रखवाकर संकल्प दिलाया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले निषाद समाज को एससी का आरक्षण नहीं दिया गया तो भाजपा को वोट नहीं दिया जाएगा।मुकेश सहनी ने कहा कि निषाद समाज अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो चुका है। यह किसी के खिलाफ हिंसा या टकराव का प्रदर्शन नहीं, बल्कि सांविधानिक अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक शक्ति का प्रदर्शन है। सरकार से पूछा जाए कि समाज को आरक्षण क्यों नहीं मिला? सहनी ने समाज का आह्वान किया कि एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। सम्मेलन में कार्यक्रम प्रभारी हरिओम निषाद, कृपाल सिंह कश्यप, महेंद्र सिंह कश्यप, जिलाध्यक्ष विजय निषाद, अनीता कश्यप, कुलदीप कश्यप, राजेश कश्यप, विनोद कश्यप, अनिल प्रधान, विश्वंभर कश्यप, हरिभान निषाद आदि मौजूद रहे।