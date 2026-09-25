Aligarh News: नशा और तेज रफ्तार ने अलीगढ़ में बढ़ाए 35 फीसदी हादसे

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जिले में सड़क सुरक्षा के लिए तमाम अभियान चलते हैं। हर माह सड़क सुरक्षा के नाम पर लाखों रुपये खर्च भी होते हैं। यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई भी होती है। इसके बाद भी हादसे और जनहानि के के आंकड़े बढ़ रहे हैं। परिवहन विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष जनवरी से अगस्त के बीच अलीगढ़ में 1,045 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं जो इसी अवधि में वर्ष 2025 में 773 थीं। इस तरह एक साल में हादसों की संख्या 272 बढ़ी जो 35.2 प्रतिशत की वृद्धि है। हादसों के साथ घायलों की संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है। जनवरी-अगस्त 2025 में जिले में 954 लोग सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए थे। 2026 में यह आंकड़ा 66.9 फीसदी वृद्धि के साथ 1,592 पहुंच गया।जिले में जागरूकता अभियान चलाकर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं। सड़क सुरक्षा में मिलने वाले बजट का उपयोग जागरूकता अभियान, दुर्घटना स्थलों पर बोर्ड लगाने आदि पर खर्च किया जा रहा है। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा संबंधी उपायों, निगरानी और जिला स्तर पर कार्रवाई करने पर जोर है।दीपक कुमार शाह, आरटीओ प्रशासनये हैं हादसों के ब्लैक स्पाॅटगोपी, नानऊ, पनैठी, खेरेश्वर, पिलखना, शेखाझील, मकदूम नगर, तेहरा मोड़, मलसई, सुढियाल, बरौठ नहर, भरतरी मोड़, बराैली मोड़, सोमना मोड़, दाैरऊ मोड़ ।आंकड़ों में अलीगढ़ में सड़क हादसेअवधि ( जनवरी-अगस्त ) 2025 2026 बदलावसड़क दुर्घटनाएं 773 1,045 +272 (35.2%)मृतक 132 166 +34 (25.8%)घायल 954 1,592 +638 (66.9%)