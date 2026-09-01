Aligarh News: समस्या आए तो चुप मत रहें, पुलिस को बताएं

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निशा चौधरी ने कहा कि पुलिस का नाम सुनकर डरने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई परेशानी हो, पुलिस को अपना भरोसेमंद साथी समझकर जानकारी दें। किसी के द्वारा परेशान किए जाने, डराने-धमकाने या किसी तरह की परेशानी होने पर उसे छिपाने के बजाय तत्काल पुलिस को जानकारी दें। उन्होंने छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान, महिला सुरक्षा और महिलाओं के कानूनी अधिकारों की जानकारी दी।कार्यक्रम में छात्राओं को गुड टच-बैड टच के बारे में समझाया गया। उन्हें बताया गया कि किसी भी ऐसे व्यवहार से असहज महसूस होने पर उसे नजरअंदाज न करें और भरोसेमंद अभिभावक, शिक्षक या पुलिस को इसकी जानकारी दें। छात्राओं को अपनी सुरक्षा को लेकर सजग और आत्मविश्वासी रहने के लिए प्रेरित किया गया। वरिष्ठ सब इंस्पेक्टर रुखसाना परवीन ने साइबर सुरक्षा पर छात्राओं को जागरूक किया। छात्राओं को साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन ठगी और डिजिटल अपराधों से बचने के तरीके बताए।छात्राओं ने महिला सुरक्षा और साइबर अपराधों से जुड़े कई सवाल पूछे। उनके सवालों के जवाब दिए गए और बताया कि किसी भी आपात स्थिति में मदद मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए