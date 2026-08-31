ब्राह्मण हित में किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं : सतीश गौतम

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विशिष्ट अतिथि कोल विधायक अनिल पाराशर ने कहा कि ब्राह्मण समाज में प्रतिभाओं की कमी होती जा रही है, गरीबी भी बढ़ रही है। ऐसे में संपन्न बंधुओं को जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। आपस में एक-दूसरे की आलोचना न करें, बल्कि संकट के समय या राजनीति में उभरते हुए चेहरों को आगे बढ़ने में मदद करें।संस्था के प्रदेश अध्यक्ष भूदत्त मिश्र एडवोकेट, महामंत्री केएस शर्मा, उपाध्यक्ष दयाशंकर शर्मा, मंडल अध्यक्ष नेकराम शर्मा, प्रांतीय प्रवक्ता डॉ. केबी दुबे और योगेश गौड़ ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। अध्यक्षता संस्था के जिलाध्यक्ष जेसी शर्मा और संचालन पवन शर्मा ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सुंदरकांड के पाठ से हुआ। इसके बाद ब्राह्मण बंधुओं का सम्मान किया गया।कार्यक्रम को नगर पालिका खैर के अध्यक्ष संजय शर्मा, बसपा नेता हितेंद्र कुमार उपाध्याय बंटी, संजय शर्मा राजा, भाजपा जिला महामंत्री शिवनारायण शर्मा, डॉ. अशोक शर्मा, अजीत गौड, डॉ. पुनीत, डॉ. दिनेश शर्मा और मनीष कौशिक ने भी संबोधित किया।