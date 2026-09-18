Aligarh News: आठ दिन से हड़ताल पर होम्योपैथिक कॉलेज के छात्र, मानदेय बढ़ाने की मांग

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ज्ञापन में मांग की गई है कि आयुष चिकित्सालय के इंटर्नशिप छात्रों के लिए मिल रहा स्टाईपेंड 7,500 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया जाए। विधायक ने विभागीय मंत्री दयाशंकर दयालु से वार्ता कर छात्रों की समस्या से अवगत कराया। विधायक ने आश्वासन दिया कि जल्द ही समस्या का समाधान कराया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में छात्र संघ के अध्यक्ष बाल मुकुंद पांडे, उपाध्यक्ष गोविंद कृष्ण वर्मा, कोषाध्यक्ष सौरभ मलिक, मीडिया प्रभारी अर्पण, कमेटी प्रभारी आशीष गुप्ता, सिक्योरिटी प्रभारी धीरज कुमार मौर्य, अमित, अंशुल आदि शामिल रहे।

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राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज छेरत में आठवें दिन भी छात्र-छात्राओं ने हड़ताल जारी रखी। स्टाईपेंड (मानदेय) बढ़ाने की मांग को लेकर क्षेत्रीय विधायक जयवीर सिंह से मिलकर ज्ञापन सौंपा।