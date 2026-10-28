Aligarh News: हीरालाल बारहसैनी कॉलेज में ई-वेस्ट संग्रहण अभियान

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इससे पहले मंगलवार को क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों को ई-वेस्ट के दुष्प्रभावों, उचित निस्तारण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया।

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अलीगढ़। हीरालाल बारहसैनी इंटर कॉलेज में ई-वेस्ट जागरूकता एवं संग्रहण अभियान 6.0 के तहत बुधवार को पर्यावरण अध्ययन गतिविधि आयोजित की गई। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने कॉलेज परिसर में ई-कचरा एकत्र किया। संग्रहित ई-वेस्ट को रिपोर्टिंग प्रपत्र के साथ हिंदू इंटर कॉलेज, अचल ताल के संग्रहण केंद्र प्रभारी राम प्रताप सिंह को सौंपा गया।