Aligarh News: हीरालाल बारहसैनी कॉलेज में ई-वेस्ट संग्रहण अभियान
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 28 Oct 2026 03:20 PM IST
Updated Wed, 28 Oct 2026 03:20 PM IST
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अलीगढ़। हीरालाल बारहसैनी इंटर कॉलेज में ई-वेस्ट जागरूकता एवं संग्रहण अभियान 6.0 के तहत बुधवार को पर्यावरण अध्ययन गतिविधि आयोजित की गई। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने कॉलेज परिसर में ई-कचरा एकत्र किया। संग्रहित ई-वेस्ट को रिपोर्टिंग प्रपत्र के साथ हिंदू इंटर कॉलेज, अचल ताल के संग्रहण केंद्र प्रभारी राम प्रताप सिंह को सौंपा गया।
इससे पहले मंगलवार को क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों को ई-वेस्ट के दुष्प्रभावों, उचित निस्तारण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया।
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इससे पहले मंगलवार को क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों को ई-वेस्ट के दुष्प्रभावों, उचित निस्तारण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया।
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