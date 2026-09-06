फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Half an hour of rain exposes the Municipal Corporation's claims... roads submerged.

Aligarh News: आधे घंटे की बारिश में खुली निगम के दावों की पोल.. जलमग्न हुईं सड़कें

Sun, 06 Sep 2026 02:51 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:51 AM IST
विज्ञापन
Half an hour of rain exposes the Municipal Corporation's claims... roads submerged.
बारिश से जलमग्न हुईं सड़कें। संवाद
शाम ढलते ही मौसम ने करवट ली और महज आधे घंटे की झमाझम बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी। महज 30 मिनट की मूसलाधार बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया। मुख्य मार्गों से लेकर वीआईपी इलाकों तक में पानी भर गया। प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और विधान परिषद सदस्य डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह के आवास के पास भी सड़कें जलमग्न हो गईं।
विज्ञापन



रामघाट रोड, सेंटर प्वाइंट, मैरिस रोड, गुरुद्वारा रोड, महेंद्र नगर, विष्णु पुरी, सुदामा पुरी, अचल ताल, गूलर रोड, शक्ति नगर, देहली गेट, खैर रोड, भुजपुरा, शाहजमाल ईदगाह, चरखवालान और करबला समेत लगभग पूरा शहर जलभराव की चपेट में आ गया। पॉश इलाकों में शुमार रामघाट रोड पर तो हालात इतने बदतर हो गए कि दुकानदारों को अपनी दुकानें तक बंद करनी पड़ गईं। जलभराव के बीच से गुजरने वाले वाहन चालकों की गाड़ियां और स्कूटी पानी में फंसकर बीच रास्ते में ही बंद हो गईं।
विज्ञापन


- बारिश के बाद जलभराव की स्थिति पर नगर निगम की टीमें तत्काल सक्रिय कर दी गई हैं। जल निकासी के लिए पंपिंग और नालों की सफाई लगातार कराई जा रही है। जलभराव वाले स्थानों को चिह्नित कर स्थायी समाधान की दिशा में भी काम किया जा रहा है। - प्रेम प्रकाश मीणा, नगर आयुक्त

बारिश से जलमग्न हुईं सड़कें। संवाद

बारिश से जलमग्न हुईं सड़कें। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed